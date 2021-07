(Di mercoledì 14 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è Bentrovati dalla redazioneintenso ma senza disagi di rilievo sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la p e la Tuscolana mentre sono interna prudenza per un incidente tra la diramazionenord e la Nomentana diminuiscono gli spostamenti sulla diramazioneSud dopo la risoluzione di un precedente incidente tra la barrierasud e Monteporzio verso l’autostrada del Sole scarsa la circolazione su via del Foro Italico e sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla Pontina in prossimità dei lavori in corso sono ...

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - LuceverdeRadio : [AGG] ?Traffico tornato regolare sulla Linea Napoli-Roma #Luceverde #Campania - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente-A90 Grande Raccordo Anulare ??????Traffico rallentato nel tratto compreso tra Diramazione Roma Nor… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...di vacanze a luglio non sono previste giornate da bollino nero ma nel weekend è previsto...al manager dei vip e Lucio Presta lo anticipa il quotidiano domani secondo cui la procura diha ......beh poi sulla via Portuense angolo via della Fanella e a Ostia lungo Viale Paolo Orlando all'intersezione con via dei pallottini per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito...Fino al 7 agosto ritorna nella Capitale l’itinerario teatrale realizzato a bordo di uno dei caratteristici bus Hop On Hop Off, che guida il pubblico alla scop ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.