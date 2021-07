Temptation Island, crisi di una coppia, salta il matrimonio: “Momento difficilissimo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un’altra coppia di Temptation Island in crisi È se nella terza puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera Ste e Claudia sono usciti insieme e convoleranno a nozze il prossimo 7 agosto, c’è un’altra coppia che ha messo da parte il progetto matrimonio. Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso che fino L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un’altradiinÈ se nella terza puntata diandata in onda lunedì sera Ste e Claudia sono usciti insieme e convoleranno a nozze il prossimo 7 agosto, c’è un’altrache ha messo da parte il progetto. Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso che fino L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Gagacali1 : @mimandifuori Anche a me. Ma questi sono capaci che ci propinano lei e il fidanzato a Temptation Island vip. - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Ma poi ieri la vittoria degli Europei e stasera Temptation Island IO VOGLIO DORMIREEEEEEEEEE - CignittiNicolo : Jessica di Temptation Island nella puntata di lunedì: #TemptationIsland - TV_Italiana : #TemptationIsland incassa un'altra grossa brutta recensione: quella di Aldo Grasso. - mesonorotta : Ma in che senso Tommaso si è fatto fare una sega a temptation island? IN TV? ma quando -