Serie A | Dal Pino | vogliamo stadi pieni con Green Pass

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Il 22 agostovedere glicol, in modo che sia anche incentivo alle vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della LegaA, intervenuto durante il sorteggio del ...

Presente anche il numero uno della LegaA PaoloPino , che ha introdotto la cerimonia sottolineando tutti i valori portati in senocalcio. 'Complimenti alla nazionale, a Mancini e a ...Così il presidente della LegaA , PaoloPino , a margine della presentazione ufficiale del calendario della prossima stagione. Il numero uno del massimo campionato ha dunque ribadito l'...Il Senatore Ruotolo sul caso Paciolla: "È un silenzio assordante quello che avvolge la morte di Mario, il giovane napoletano che partecipava ad una missione di pace per conto dell’Onu in Colombia" ...Sono stati ufficializzati dalla Lega i 38 turni del prossimo campionato: sarà l'Inter, vincitrice dell'ultimo scudetto, la squadra da battere ...