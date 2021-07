Sassuolo, Dionisi: «Serie A banco di prova. Attenzione al finale» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha espresso le proprie considerazioni sul calendario di Serie A 2021/22 Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha espresso le proprie considerazioni sul calendario di Serie A 2021/22. Le sue dichiarazioni. «La grande novità è rappresentata dall’asimmetria del calendario: è una cosa nuova per tutti, sarà comunque interessante anche se non credo che cambierà il nostro approccio e la nostra preparazione alle gare. Belle e sicuramente complicate le prime tre giornate, il Sassuolo si troverà subito di fronte le recenti rivali ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alessio, allenatore del, ha espresso le proprie considerazioni sul calendario diA 2021/22 Alessio, allenatore del, ha espresso le proprie considerazioni sul calendario diA 2021/22. Le sue dichiarazioni. «La grande novità è rappresentata dall’asimmetria del calendario: è una cosa nuova per tutti, sarà comunque interessante anche se non credo che cambierà il nostro approccio e la nostra preparazione alle gare. Belle e sicuramente complicate le prime tre giornate, ilsi troverà subito di fronte le recenti rivali ...

Glongari : #Sassuolo per il post Locatelli pensa a Samuele #Ricci dell’#Empoli, profilo molto apprezzato dal nuovo tecnico #Dionisi. @tvdellosport - RickyBianchini : RT @ForzaSasol: In attesa di capire quale sarà il loro futuro nel nuovo Sassuolo di Dionisi, #Marchizza, #Frattesi e #Scamacca si stanno al… - Cucciolina96251 : RT @sassuolonews: Samuele Ricci Sassuolo, confermato: per Dionisi è l'erede di Locatelli #calciomercato - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: Il #Sassuolo si muove per affrontare il dopo-#Locatelli, promesso sposo alla #Juventus: i consigli di #Dionisi stanno spi… - sassuolonews : Samuele Ricci Sassuolo, confermato: per Dionisi è l'erede di Locatelli #calciomercato -