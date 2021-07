Sarah Nile svela perché non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e racconta la verità sul loro rapporto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il lungo sfogo di ieri sera, Sarah Nile è nuovamente tornata sull’argomento e l’assenza al matrimonio di Veronica Ciardi. Nonostante l’ex del GF non abbia esplicitamente raccontato il loro rapporto, ciò che è stato appare ben visibile a tutti. perché Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi? Parla l’ex del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il lungo sfogo di ieri sera,è nuovamente tornata sull’argomento e l’assenza aldi. Nonostante l’ex del GF non abbia esplicitamenteto il, ciò che è stato appare ben visibile a tutti.non èaldi? Parla l’ex del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico #Bernardeschi. L’ex concorrente del Gra… - GPinsss_ : RT @yleniaindenial: pensate a Veronica Ciardi che dopo aver visto il marito fare il capo ultras con la folla al suo matrimonio apre whatsap… - infoitcultura : Il messaggio di Sarah Nile dopo il mancato invito al matrimonio di Veronica Ciardi: 'Tu sei tenebre e bugie' - infoitcultura : Sarah Nile 'Veronica Ciardi scompari dalla mia vita'/ L'Ira dopo non essere stata non invitata al matrimonio - margotsbullock : RT @Cecilia_esse: Quando Veronica confonde il compleanno di Bernardeschi con quello di Sarah Nile. -