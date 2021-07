Roma, incidente sul GRA: traffico in tilt fino alla Pontina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un altro incidente sul Grande Raccordo Anulare. Si segnalano code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Pontina a causa di un incidente all’altezza del km 55+100. Al momento è attiva una riduzione di carreggiata con chiusura della corsia di marcia lenta e transito su due corsie. Leggi anche: Roma, incidente sul GRA: traffico rallentato nella carreggiata interna su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un altrosul Grande Raccordo Anulare. Si segnalano code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare d-Fiumicinoa causa di unall’altezza del km 55+100. Al momento è attiva una riduzione di carreggiata con chiusura della corsia di marcia lenta e transito su due corsie. Leggi anche:sul GRA:rallentato nella carreggiata interna su Il Corriere della Città.

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code per 2 km causa incidente tra Barriera Di Roma Sud (Km 14,9) e A1 Svincolo Monteporzi… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra la Roma-Fiumicino e Via Pontina > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio - CasilinaNews : GRA: code per incidente dalla Roma-Fiumicino alla Pontina - CorriereCitta : Roma, incidente sul GRA: traffico in tilt fino alla Pontina - LuceverdeRoma : ?#Roma #incidente- Via Quintino Sella ??????Rallentamenti altezza Via Flavia #Luceverde #Lazio -