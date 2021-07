“Rischio zona gialla nel Lazio: variante Delta al 43 per cento” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel Lazio l’incidenza della variante Delta è già salita al 43 per cento: 83 per cento di casi in più in una sola settimana, ben al di sopra della media nazionale. Tanto che per Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, si rischiano “chiusure estive e zone gialle”. Il Rischio maggiore che il contagio continui a diffondersi, ha spiegato Magi all’edizione locale del Corriere della Sera, è negli assembramenti, perché i partecipanti non si possono tracciare. “E come lo fai il tracciamento dei positivi nelle piazze? Per discoteche e locali chiusi ci vuole il green pass, come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nell’incidenza dellaè già salita al 43 per: 83 perdi casi in più in una sola settimana, ben al di sopra della media nazionale. Tanto che per Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, si rischiano “chiusure estive e zone gialle”. Ilmaggiore che il contagio continui a diffondersi, ha spiegato Magi all’edizione locale del Corriere della Sera, è negli assembramenti, perché i partecipanti non si possono tracciare. “E come lo fai il tracciamento dei positivi nelle piazze? Per discoteche e locali chiusi ci vuole il green pass, come ...

ccrxwns : no vabb campania rischio zona gialla porco dio - mementojeon : ma in che senso campania rischio zona gialla lmao ? - dasoIifamale : Ho fatto prenotare il biglietto a mio padre per il 16 agosto e indovinate in che regione abito, ovviamente in una a… - infoitinterno : Variante Delta, rischio zona gialla per la Campania | Verso proroga dello stato d’emergenza - mocciosvs : indovinate chi vive in una delle quattro regioni a rischio zona gialla e perché proprio io? -