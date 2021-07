Renzi incontenibile sui ventilatori farlocchi di D’Alema

(Di mercoledì 14 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/-1.mp4 Matteo, ospite di Quarta Repubblica su Rete4, se la prende con Massimotirandolo in ballo suicinesi non funzionanti che l’ex leader dei Ds avrebbe garantito all’Italia nel periodo dell’emergenza. Dalla puntata del 12 luglio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

renatogiannetti : @CarloCalenda Argomento debole, sopratutto a causa della incontenibile attrazione di Renzi per i referendum su di se’. -

Nicola Porro

Matteo Renzi, ospite di Quarta Repubblica su Rete4, se la prende con Massimo D'Alema tirandolo in ballo sui ventilatori cinesi non funzionanti che l'ex ...