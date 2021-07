Psg, Donnarumma: “Qui per vincere, impaziente di poter giocare finalmente in Champions” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Vivo tante emozioni, tra la vittoria degli Europei e il mio arrivo di oggi a Parigi. Sono molto felice di far parte di questa grande società e sono qui per provare a vincere. Il Psg è un grande club, con una grande storia e sono contento di poterne fare parte. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento pronto per questa nuova avventura. Il Psg è uno dei migliori club al mondo, sono orgoglioso di essere qui e spero di poter fare grandi cose con la mia nuova squadra”. Gianluigi Donnarumma da poche ore è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Psg e dopo l’addio al Milan ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Vivo tante emozioni, tra la vittoria degli Europei e il mio arrivo di oggi a Parigi. Sono molto felice di far parte di questa grande società e sono qui per provare a. Il Psg è un grande club, con una grande storia e sono contento dine fare parte. Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento pronto per questa nuova avventura. Il Psg è uno dei migliori club al mondo, sono orgoglioso di essere qui e spero difare grandi cose con la mia nuova squadra”. Gianluigida poche ore è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Psg e dopo l’addio al Milan ha ...

