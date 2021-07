Programma F1, orari e tv GP Gran Bretagna 2021: palinsesto Sky e TV8 16-18 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Weekend storico per la Formula Uno in quel di Silverstone, sede di un Gran Premio di Gran Bretagna 2021 che vedrà la prima sperimentazione di un nuovo format. Il decimo round stagionale del Mondiale prevede infatti la qualifica al venerdì ed una sprint qualifying race al sabato pomeriggio (in cui i primi tre classificati otterranno punti per il campionato) che determinerà la griglia di partenza del GP domenicale. Si riparte dalla doppietta Red Bull in Austria, con Max Verstappen in striscia aperta di vittorie da 3 Gran Premi che è saldamente leader in classifica generale con 32 punti nei confronti di Lewis ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Weekend storico per la Formula Uno in quel di Silverstone, sede di unPremio diche vedrà la prima sperimentazione di un nuovo format. Il decimo round stagionale del Mondiale prevede infatti la qualifica al venerdì ed una sprint qualifying race al sabato pomeriggio (in cui i primi tre classificati otterranno punti per il campionato) che determinerà la griglia di partenza del GP domenicale. Si riparte dalla doppietta Red Bull in Austria, con Max Verstappen in striscia aperta di vittorie da 3Premi che è saldamente leader in classifica generale con 32 punti nei confronti di Lewis ...

Advertising

zazoomblog : Sport in tv oggi (mercoledì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - #Sport #… - zazoomblog : Ciclismo su pista calendario Olimpiadi Tokyo: programma date orari tv streaming - #Ciclismo #pista #calendario - infoitinterno : Sport in tv oggi (martedì 13 luglio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming - antonella17__ : RT @Wallee___: 11.50 programma di prima serata finito. Possiamo riportare la tv a questi orari? #carrambachesorpresa - Wallee___ : 11.50 programma di prima serata finito. Possiamo riportare la tv a questi orari? #carrambachesorpresa -