Milan | l’amara risposta di Maldini sull’addio di Calhanoglu

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il direttore tecnico del, presente al sorteggio dei calendari, ha mostrato ancora molta amarezza per l’addio diPaoloè intervenuto all’evento di presentazione del prossimo campionato di serie A. Il dirigente rossonero è stato stuzzicato riguardo i temi di casama non si è aperto a grosse considerazioni. In casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.