LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi, gruppo a 5? (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.24 Oltre i 6? il vantaggio dei fuggitivi. 13.22 La media della prima ora è stata 41.8 km/h, con vento contrario. 13.20 Nessun pericolo in classifica generale: il migliore tra i fuggitivi, Godon, è a 2h18’48”. 13.18 Molto difficile per Bernard tornare sulla testa della corsa. 13.16 140 chilometri al traguardo. 13.14 Il distacco del gruppo supera i 5?. 13.12 Altro ritiro per la Jumbo-Visma, la compagine è rimasta solamente con quattro corridori: torna a casa Steven Kruisjwijk. 13.10 A ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.24 Oltre i 6? il vantaggio dei. 13.22 La media della prima ora è stata 41.8 km/h, con vento contrario. 13.20 Nessun pericolo in classifica generale: il migliore tra i, Godon, è a 2h18’48”. 13.18 Molto difficile per Bernard tornare sulla testa della corsa. 13.16 140 chilometri al traguardo. 13.14 Il distacco delsupera i 5?. 13.12 Altro ritiro per la Jumbo-Visma, la compagine è rimasta solamente con quattro corridori: torna a casa Steven Kruisjwijk. 13.10 A ...

