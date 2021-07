L'Ema avverte: contro la variante delta serve la doppia dose di vaccino (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'unico modo per ridurre al minimo i rischi dovuti all'infezione da Sars - coV 2 è quello di vaccinarsi il prima possibile. La doppia dose del vaccino anti - Covid infatti è indispensabile per la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'unico modo per ridurre al minimo i rischi dovuti all'infezione da Sars - coV 2 è quello di vaccinarsi il prima possibile. Ladelanti - Covid infatti è indispensabile per la ...

