Il Premio?Charlot fa festa con i Neri per Caso

(Di mercoledì 14 luglio 2021) di Erika Noschese Si è alzato ieri al Teatro Delle Arti di Salerno il sipario sulla sezione cinema del Premio?Charlot, sezione che offrirà gratuitamente al pubblico salernitano la visione di quattro film d’autore restaurati dalla cineteca di Bologna. Ed intanto, mentre la rassegna cinemtatografica è in corso, all’Arena del Mare di?Salerno, è tutto pronto per l’appuntamento del 17 luglio, si alzerà ufficialmente il sipario, sull’ultima trance del Premio Charlot, la kermesse ideata e diretta da Claudio Tortora e giunta alla sua 33esima edizione. In collaborazione con il “Sea Sun,del Mare” giunto alla sua XIX edizione, il programma della serata, sarà diviso in tre ...

E a far festa con i "Neri per Caso" (Premio Charlot alla Carriera) ci saranno anche diversi ospiti, come Eduardo Scarpetta (Premio Charlot Fiction), figlio di Mario, trisnipote del grande Eduardo. Il ...Tutto pronto all'Arena del Mare di Salerno, dove il 17 luglio, si alzerà ufficialmente il sipario, sull'ultima trance del Premio Charlot, la kermesse ideata e diretta da Claudio Tortora e giunta alla ...