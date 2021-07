Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti. Piace al Pd, ma non al M5S. In Francia entrerà in vigore da agosto. Per Figliuolo va fatto anche da noi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Emmanuel Macron seduce anche il generalissimo. Per convincere gli ultimi irriducibili del vaccino, “quella di utilizzare il Green Pass per vari tipi di eventi, così come in Francia, potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l’avrà c’è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione”, ha detto il Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Il presidente francese ha proposto (leggi l’articolo), com’è noto, l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal prossimo settembre e Pass sanitario esteso già da inizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Emmanuel Macron seduceil generalissimo. Per convincere gli ultimi irriducibili del vaccino, “quella di utilizzare ilper vari tipi di eventi, così come in, potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l’avrà c’èil tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione”, ha detto il Commissario per l’Emergenza Covid, Francesco Paolo. Il presidente francese ha proposto (leggi l’articolo), com’è noto, l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal prossimo settembre esanitario esteso già da inizio ...

