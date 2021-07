Giulia De Lellis, gelo con la suocera Umberta: la reazione di Carlo Beretta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giulia De Lellis e la suocera Umberta non sembrano essere in ottimi rapporti, ma Carlo Beretta fa di tutto per far sentire la sua dolce metà a casa. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 14 luglio 2021)Dee lanon sembrano essere in ottimi rapporti, mafa di tutto per far sentire la sua dolce metà a casa.

Advertising

us_basex : @eniiolucherini @Miti_Vigliero Non le dico la fatica per trovare la Metafisica di Aristotele, in librerie dominate… - ilbassottoSC : RT @Deltacetum: Vi meritate Giulia De Lellis in libreria. E qui mi fermo perché Manzoni non ha bisogno che io lo difenda. - maibanale_ : Giulia de Lellis fa le riunioni e vede sfocato a giù ti facess sta sott sessione all’università dop videm - FanQuloAlessio : Ahahhahahahahahahahahahah appena scoperto chi è la moglie di bernardeschi, ho solo una cosa da dire: Sarah Nile > V… - pocaontas883 : @MangelaVilo @line_on_off @Terry31259982 Per me oggi è come commentare una Giulia de lellis, Belen etc non ha nient… -