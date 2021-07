Gioco d’azzardo, allerta del ministero per le riaperture: servono più controlli. M5s: “Altro che il Far West di Lega e Fdi in Piemonte” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con una circolare il ministero della Salute affronta la dibattuta questione delle riaperture delle sale slot e dei punti Gioco. Una serie di raccomandazioni indirizzate alle Regioni puntano a disciplinare la ripartenza del settore e di fatto Legano i controlli del rispetto delle misure anti-Covid a quelli che spesso mancano nell’ambiente delle sale da Gioco. Il ministero della Salute raccomanda, infatti, ispezioni preventive nei 230mila punti vendita per verificarne volumetrie, illuminazione, areazione e rispetto delle distanze, oltre alla presenza di cartelli con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Con una circolare ildella Salute affronta la dibattuta questione delledelle sale slot e dei punti. Una serie di raccomandazioni indirizzate alle Regioni puntano a disciplinare la ripartenza del settore e di fattono idel rispetto delle misure anti-Covid a quelli che spesso mancano nell’ambiente delle sale da. Ildella Salute raccomanda, infatti, ispezioni preventive nei 230mila punti vendita per verificarne volumetrie, illuminazione, areazione e rispetto delle distanze, oltre alla presenza di cartelli con i ...

