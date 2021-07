Durante le proteste a Cuba una persona è stata uccisa e ci sono stati oltre 100 arresti (Di mercoledì 14 luglio 2021) A seguito delle violente proteste scoppiate a Cuba negli ultimi giorni, il governo Cubano ha confermato la morte di uno dei manifestanti e l’arresto di un numero imprecisato di persone. Le autorità hanno accusato i civili di aver vandalizzato case, appiccato incendi, danneggiato linee elettriche e di aver attaccato la polizia con pietre, bastoni e coltelli. Da domenica 11 luglio, migliaia di Cubani sono scesi in strada per protestare contro la crisi economica che sta attraversando il paese, trainata dalla pandemia di coronavirus e, secondo il governo, largamente causata dall’embargo commerciale che grava ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) A seguito delle violentescoppiate anegli ultimi giorni, il governono ha confermato la morte di uno dei manifestanti e l’arresto di un numero imprecisato di persone. Le autorità hanno accusato i civili di aver vandalizzato case, appiccato incendi, danneggiato linee elettriche e di aver attaccato la polizia con pietre, bastoni e coltelli. Da domenica 11 luglio, migliaia diniscesi in strada per protestare contro la crisi economica che sta attraversando il paese, trainata dalla pandemia di coronavirus e, secondo il governo, largamente causata dall’embargo commerciale che grava ...

