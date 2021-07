Deboli le Borse asiatiche. Moderate perdite a Tokyo (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – A Tokyo, si è mosso sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’indice di Shenzhen (Shenzhen), che si ferma a 15.189 punti, in prossimità dei livelli precedenti. I maggiori Listini asiatici sono scesi in scia alla debolezza di Wall Street, con gli investitori che temono che il più grande balzo dell’inflazione USA in 13 anni possa causare un tapering anticipato della FED. Intanto, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha sorpreso i mercati annunciando che metterà fine al suo programma emergenziale di acquisto di obbligazioni a partire dalla prossima settimana. In ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – A, si è mosso sotto la parità il Nikkei 225, che scende con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’indice di Shenzhen (Shenzhen), che si ferma a 15.189 punti, in prossimità dei livelli precedenti. I maggiori Listini asiatici sono scesi in scia alla debolezza di Wall Street, con gli investitori che temono che il più grande balzo dell’inflazione USA in 13 anni possa causare un tapering anticipato della FED. Intanto, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha sorpreso i mercati annunciando che metterà fine al suo programma emergenziale di acquisto di obbligazioni a partire dalla prossima settimana. In ...

