Dayane Mello e il bacio a stampo a Rosalinda: “Io mi sono irrigidita” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dayane Mello e Rosalinda: c’è stato di recente un bacio a stampo tra Dayane e Rosalinda: “Per me è un’amica” Dopo il Gf Vip Dayane Mello e Rosalinda si sono riavvicinate. Al punto che Rosalinda Cannavò ha fatto da testimonial alla linea beauty di Dayane uscita lo scorso 21 giugno. Ma c’è stato un momento durante uno shooting in cui Dayane, forse presa dall’entusiasmo, è tornata ai tempi del reality, quando dava i baci a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 luglio 2021): c’è stato di recente untra: “Per me è un’amica” Dopo il Gf Vipsiriavvicinate. Al punto cheCannavò ha fatto da testimonial alla linea beauty diuscita lo scorso 21 giugno. Ma c’è stato un momento durante uno shooting in cui, forse presa dall’entusiasmo, è tornata ai tempi del reality, quando dava i baci a ...

Advertising

oggi_conduso_io : @saarxxx8 Pettola , ma la vergogna dove l’hai lasciata ? Poverina .ringrazia che hai trovato dall’altra parte una regina come Dayane Mello ! - filombria : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - saveyourtearsxt : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - persiancatstan : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… - sofblake : RT @helerrie: Tra dieci anni. Rosalinda Cannavò sposerà Andrea Zenga mentre Dayane Mello posterà offesa la storia su ig per creare il devas… -