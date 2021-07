Calciomercato, ora è UFFICIALE il colpo Donnarumma | Firma fino al 2026 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma è stato grandissimo protagonista con la maglia dell’Italia. Ora è arrivata l’ufficialità del suo approdo al PSG: di seguito l’annuncio Gianluigi Donnarumma lascia il Milan e approda al… L'articolo Calciomercato, ora è UFFICIALE il colpo Donnarumma Firma fino al 2026 è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gianluigiè stato grandissimo protagonista con la maglia dell’Italia. Ora è arrivata l’ufficialità del suo approdo al PSG: di seguito l’annuncio Gianluigilascia il Milan e approda al… L'articolo, ora èilalè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato ora Donnarumma ufficiale al Psg fino al 2026. 'Qui per vincere il più possibile e dare gioia ai tifosi' APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Milan pazzo di Vlasic, ma il Cska non fa sconti IL SALUTO Donnarumma ... ora direttore tecnico del club in cui ha militato lungo tutta la carriera: ' È una perdita ...

Donnarumma al Psg fino al 2026: è ufficiale PARIGI (Francia) - Donnarumma è un nuovo giocatore del Paris Saint - Germain : la notizia era nell'aria, ma ci sono ora i crismi dell'ufficialità. Ad annunciarlo è la stessa società francese con un video pubblicato sul proprio account Twitter, col quale presenta - con la didascalia " Buongiorno, welcome Gigio" - il ...

