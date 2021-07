Cade vaso da quarto piano: ferito bambino di sei anni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Un bambino di 6 anni è stato ferito da un vaso caduto dal balcone di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Stanislao Carcereri, in zona Ostiense, a Roma. Sul posto sono intervenuti il 118, i poliziotti delle Volanti e una pattuglia del commissariato Colombo. Il bimbo è stato soccorso in codice rosso all’ospedale bambino Gesù. Dopo una prima analisi, pare che le condizioni del bimbo non siano gravi: avrebbe riportato un taglio lieve alla testa e uno al collo. A quanto ricostruito il bambino passeggiava con la mamma, quando lo scaffale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Undi 6è statoda uncaduto dal balcone di un appartamento aldi un palazzo in via Stanislao Carcereri, in zona Ostiense, a Roma. Sul posto sono intervenuti il 118, i poliziotti delle Volanti e una pattuglia del commissariato Colombo. Il bimbo è stato soccorso in codice rosso all’ospedaleGesù. Dopo una prima analisi, pare che le condizioni del bimbo non siano gravi: avrebbe riportato un taglio lieve alla testa e uno al collo. A quanto ricostruito ilpasseggiava con la mamma, quando lo scaffale ...

