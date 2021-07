Buffon da record anche con il Parma: ad un passo dal primato di Bucci (Di mercoledì 14 luglio 2021) Buffon, appena rientrato al Parma, verosimilmente batterà il record di Bucci diventando il portiere con più presenze Gianluigi Buffon si appresta a cominciare la sua seconda avventura con il Parma e già si parla di record. Come riportato dal profilo Twitter OptaPaolo, Buffon verosimilmente diventerà il portiere con più presenze nella storia dei ducali. Il record in questo momento è detenuto da Luca Bucci con 226 presenze in tutte le competizioni, Buffon è “fermo” a 220. Bastano quindi 6 gettoni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021), appena rientrato al, verosimilmente batterà ildidiventando il portiere con più presenze Gianluigisi appresta a cominciare la sua seconda avventura con ile già si parla di. Come riportato dal profilo Twitter OptaPaolo,verosimilmente diventerà il portiere con più presenze nella storia dei ducali. Ilin questo momento è detenuto da Lucacon 226 presenze in tutte le competizioni,è “fermo” a 220. Bastano quindi 6 gettoni ...

Buffon da record anche con il Parma: ad un passo dal primato di Bucci Calcio News 24 Parma, Buffon sfida Bucci: il record da battere Gianluigi Buffon è pronto per iniziare la sua seconda avventura al Parma di mister Maresca, dichiaratosi contentissimo di avere a disposizione l’ex campione del Mondo che ora è a caccia dell’ennesimo ...

