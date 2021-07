Badminton | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La BWF, ovvero la federazione internazionale del, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per i 5 tornei delledi: 87 uomini ed 86 donne si daranno battaglia per i titoli di singolare, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto. L’Italia non è riuscita a qualificare atleti nelalledi, dove sarà protagonista da sabato 24 luglio a lunedì 2 agosto. Direttasu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla ...