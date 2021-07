Vuoi entrare nella squadra di Amazon? Cerchiamo magazzinieri, candidati ora (Di martedì 13 luglio 2021) Vuoi diventare magazziniere in una della più importanti società di logistica al mondo? Inserisci subito la tua candidatura. E’ facile, ti bastano pochi minuti: inserisci il tuo Curriculum Vitae e candidati subito. Se stai cercando lavoro questa potrebbe essere l’opportunità che fa per te. La sede Amazon di Passo Corese in provincia di Rieti sta cercando un addetto al magazzino, se sei una persona dinamica ed efficiente allora non perdere un solo minuto: inserisci la tua candidatura. STAI CERCANDO UN AMBIENTE STIMOLANTE? Se quello che ti manca è un lavoro ben remunerato e stimolante, allora non perdere tempo. Non servono qualifiche ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 luglio 2021)diventare magazziniere in una della più importanti società di logistica al mondo? Inserisci subito la tua candidatura. E’ facile, ti bastano pochi minuti: inserisci il tuo Curriculum Vitae esubito. Se stai cercando lavoro questa potrebbe essere l’opportunità che fa per te. La sededi Passo Corese in provincia di Rieti sta cercando un addetto al magazzino, se sei una persona dinamica ed efficiente allora non perdere un solo minuto: inserisci la tua candidatura. STAI CERCANDO UN AMBIENTE STIMOLANTE? Se quello che ti manca è un lavoro ben remunerato e stimolante, allora non perdere tempo. Non servono qualifiche ...

Advertising

eia58 : RT @cggiorgi: Non è obbligatorio avere la patente ma, se vuoi guidare un'auto, la devi avere. Questa è facile da capire. Ora: Non è obblig… - vito_batt : RT @cggiorgi: Non è obbligatorio avere la patente ma, se vuoi guidare un'auto, la devi avere. Questa è facile da capire. Ora: Non è obblig… - smilypapiking : RT @apri_la_mente: Nessun obbligo vaccinale, ma se non ti sei vaccinato e vuoi entrare in un luogo pubblico al chiuso devi mostrare il gree… - giuseppedeiaco : RT @cggiorgi: Non è obbligatorio avere la patente ma, se vuoi guidare un'auto, la devi avere. Questa è facile da capire. Ora: Non è obblig… - cggiorgi : Non è obbligatorio avere la patente ma, se vuoi guidare un'auto, la devi avere. Questa è facile da capire. Ora: No… -