Spiaggia dei Conigli invasa dai turisti: arriva il numero chiuso (Di martedì 13 luglio 2021) La . Cosa bisogna sapere. È una delle spiagge più belle e spettacolari d’Italia e dell’intero Mediterraneo e non a caso quest’anno è stata eletta la Spiaggia più bella d’Europa. Il suo delicato ecosistema, tuttavia, rischia di essere messo in pericolo dal turismo di massa. Ecco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 luglio 2021) La . Cosa bisogna sapere. È una delle spiagge più belle e spettacolari d’Italia e dell’intero Mediterraneo e non a caso quest’anno è stata eletta lapiù bella d’Europa. Il suo delicato ecosistema, tuttavia, rischia di essere messo in pericolo dal turismo di massa. Ecco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

FBiasin : 'Non ho mai visto comprare tanti alcolici come oggi, sta finendo anche il maraschino e il maraschino è l'ultima spi… - lazy_ahi : La straordinaria capacità che ho di immaginare scenari catastrofici e grotteschi, ogni volta che devo fare la denun… - SardegnaAlMare : From - GDS_it : #SpiaggiadeiConigli a #Lampedusa, si cambia: si accederà solo dietro prenotazione - kendricklamammt : Al prossimo pezzo reggaeton che mettono in spiaggia collego il cellulare e faccio partire aquile di kety solo per v… -