Sacha Baron Cohen fa causa per un cartellone sulla cannabis con Borat (Di martedì 13 luglio 2021) Sacha Baron Cohen ha fatto causa ad un'azienda americana per aver pubblicizzato l'uso di cannabis utilizzando il personaggio di Borat senza il suo consenso. Sacha Baron Cohen ha intrapreso un'azione legale contro un'azienda statunitense, che si occupa di coltivazione e vendita di cannabis, per aver utilizzato impropriamente e senza il consenso dell'attore il personaggio Borat su un cartellone pubblicitario in Massachusetts. Il giornalista kazako fittizio della star britannica è apparso in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021)ha fattoad un'azienda americana per aver pubblicizzato l'uso diutilizzando il personaggio disenza il suo consenso.ha intrapreso un'azione legale contro un'azienda statunitense, che si occupa di coltivazione e vendita di, per aver utilizzato impropriamente e senza il consenso dell'attore il personaggiosu unpubblicitario in Massachusetts. Il giornalista kazako fittizio della star britannica è apparso in ...

Advertising

Kiki39793047 : @MrESTINZIONE @LoPsihologo ma vupo mettere la partita con il dittatore di Sacha Baron Cohen? L avrò visto 10 volte - katepenniman : ah sì la commedia romantica gay in cui sacha baron cohen limona duro will ferrell segnandomi la vita per sempre - BCooperlo : @Artibani1 Doppiato in lingua originale da Sacha Baron Cohen. Il che spiega molte cose XD - martib10_ : Una cena con lui e Sacha Baron Cohen, non chiedo altro -