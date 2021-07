Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga come Sandra e Raimondo: screzi via social (Di martedì 13 luglio 2021) Un battibecco social quello tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che si sono presi in giro a vicenda proprio come Sandra e Raimondo. Una delle coppie più seguite e chiacchierate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 luglio 2021) Un battibeccoquello trache si sono presi in giro a vicenda proprio. Una delle coppie più seguite e chiacchierate… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

lascassapalle : Claudia... Ma se la immaginate con i capelli neri e sentite bene la voce... Non è ROSALINDA CANNAVÓ?? ??????… - mepoupeaf : RT @GiollasA: Due cose: 1) I brasiliani sono competitivi; 2) Far giocare SEMPRE Rosalinda Cannavó. ITALIA ???? - BRASILE????… - Gica2015 : RT @GiollasA: Due cose: 1) I brasiliani sono competitivi; 2) Far giocare SEMPRE Rosalinda Cannavó. ITALIA ???? - BRASILE????… - jessiegelosa : RT @GiollasA: Due cose: 1) I brasiliani sono competitivi; 2) Far giocare SEMPRE Rosalinda Cannavó. ITALIA ???? - BRASILE????… - srtmilIs : RT @GiollasA: Due cose: 1) I brasiliani sono competitivi; 2) Far giocare SEMPRE Rosalinda Cannavó. ITALIA ???? - BRASILE????… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò non si nasconde: 'Mi ha colpito molto', la rivelazione Rosalinda Cannavò emozionata dopo la vittoria dell'Italia: 'La commozione dei calciatori mi ha emozionato' In queste ultime ore anche Rosalinda Cannavò ha festeggiato la vittoria dell'Italia agli ...

'Sei dotata di una grande...', Sabrina Salerno e il davanzale che fa impazzire i fan, unica NON PERDERTI ANCHE > Rosalinda Cannavò, body dalla sensualità devastante: forme esplosive, il décolleté fuoriesce - FOTO Sabrina Salerno, il davanzale mozzafiato fa impazzire i fan, unica - FOTO Per ...

Rosalinda Cannavò nella bufera: "Donne alla guida...", scoppia il caso Tuttosport emozionata dopo la vittoria dell'Italia: 'La commozione dei calciatori mi ha emozionato' In queste ultime ore ancheha festeggiato la vittoria dell'Italia agli ...NON PERDERTI ANCHE >, body dalla sensualità devastante: forme esplosive, il décolleté fuoriesce - FOTO Sabrina Salerno, il davanzale mozzafiato fa impazzire i fan, unica - FOTO Per ...