Renzi | “Non fu pazzia sostituire Conte con Draghi”

"Nel libro racconto quello che è successo a Palazzo Chigi, dove sembrava quasi che il presidente del Consiglio fosse Casalino, non Conte…". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza stampa di presentazione del libro "Controcorrente". ror/sat/gtr su Il Corriere della Città.

