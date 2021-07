Pass vaccinale obbligatorio: parte il pressing sul governo (Di martedì 13 luglio 2021) La Francia sarà il primo Paese europeo a introdurre l'obbligo di essere vaccinati per poter salire sui treni o entrare nei luoghi di socialità. Al Ministero della Salute studiano di imitare Macron Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) La Francia sarà il primo Paese europeo a introdurre l'obbligo di essere vaccinati per poter salire sui treni o entrare nei luoghi di socialità. Al Ministero della Salute studiano di imitare Macron

Green pass in Europa, chi lo prevede: obbligatorio in Austria e Grecia Ma la Francia non è il solo Paese europeo a riservare a chi esibisce un "pass" vaccinale l'ingresso in ristoranti, luoghi pubblici chiusi e mezzi di trasporto. Tra i primi Paesi a introdurre un ...

Toti: "Al ristorante e al bar e sui mezzi pubblici solo col green pass, non vaccinarsi abbia conseguenze" ... tuttavia in una situazione così complessa serve qualche sprone a far andare avanti la campagna vaccinale che ha raggiunto numeri importanti. I risultati sono buoni. La circolazione tra i ...

D'Amato a Governo: su Green Pass regole chiare e univoche "Sarebbe utile che il Governo decidesse in che maniera vada utilizzato il Green Pass, possibilmente con la vaccinazione completa, prima di adottare misure restrittive generalizzate con i vecchi parame ...

De Luca: vaccinazioni da completare, senso di responsabilità in Campania «Il green pass l'abbiamo fatto quattro mesi fa in Campania, anche se abbiamo un governo nazionale che è molto distratto da questo punto di vista. La nostra carta di vaccinazione ...

