Omofobia | Faraone | ' vediamo in capogruppo se possibile percorso positivo su ddl Zan'

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo il dovere in conferenza dei capigruppo di verificare se c'è la possibilità di unda poter fare insieme". Così ildi Iv al Senato, Davide, in aula sul ddl Zan.

E proprio dal capogruppo renziano a palazzo Madama, Davide, si ribadisce la volontà di giungere ad una intesa. Certo, i 17 senatori di Italia viva saranno decisivi, così come i 46 ...Basterebbe, argomenta, "sedersi e trovare la soluzione definitiva. Finora non è stato ... "che non crea confusione" su concetti comee transfobia e "allarga il consenso in aula". L'...Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo il dovere in conferenza dei capigruppo di verificare se c'è la possibilità di un percorso positivo da poter fare insieme". Così il capogruppo di Iv al Senato, Davi ...La presidente del Senato Elisabetta Casellati, ascoltando la richiesta del presidente della commissione Giustizia Ostellari (Lega), ha disposto la ...