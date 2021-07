Miryea Stabile molestata da un fan | lo sfogo sui social

(Di martedì 13 luglio 2021) LodiUna delle naufraghe più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, l’ex Pupa ha nuovamente conquistato il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei volti più seguiti del web. In queste ore L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Un’ex naufraga dell’ultima edizione molestata da un fan: lo sfogo sui social - PasqualeMarro : #MiryeaStabile il dramma: “Afferrata per i fianchi e….” - andreastoolbox : Miryea Stabile racconta la sua esperienza con un fan: Mi sono sentita molestata e offesa - giuseppeMI1998 : Isola dei Famosi, “Afferrata per i fianchi, mi sono sentita molestata': il racconto shock di Miryea Stabile… - zazoomblog : Miryea Stabile trova la forza di parlare: “Sono stata molestata” - #Miryea #Stabile #trova #forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Miryea Stabile

, recentemente protagonista a 'L'Isola dei Famosi', reality show di Canale 5, è finita al centro delle cronache in queste ore per un suo sfogo pubblicato sui social network e che ...GUARDA QUI>>> Caterina Balivo appoggiata su una barca tifa per l'Italia - FOTO Alessia Macari, patriottica e tifosa numero uno - FOTO GUARDA QUI>> "Che regalo",festeggia l'Italia in ...Sui social Miryea Stabile svela di essere stata molestata da un fan che le ha chiesto una foto: ecco lo sfogo dell'ex naufraga.Una ex naufraga ha sbottato sui social raccontando di essere stata molestata? Ebbene sì. Ha denunciato un approccio non consono da un fan e ...