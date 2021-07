Meno proprietà e più immagine | il metodo Musk dei super ricchi

Leggi su it.insideover

(Di martedì 13 luglio 2021) Elontorna a far parlare di sé: recentemente sui media è circolata la notizia che il terzo uomo più ricco del mondo, forte di un patrimonio di oltre 160 miliardi di dollari ha deciso di vivere in una piccola casa da circa 35 metri quadrati, dal valore di 50mila dollari, in affitto. Il patron di Tesla vive InsideOver.