Jorginho: "Ecco come sono diventato italiano. Rigore sbagliato? Mi è caduto il mondo addosso. Per fortuna in porta abbiamo un fenomeno"

Jorginho, uno dei protagonisti assoluti dell'Italia campione d'Europa, ha rilasciato un'intervista al canale brasiliano Sport TV. Il centrocampista si è soffermato sulla finale contro l'Inghilterra e sul rigore fallito. "Era tutto sistemato. Sapevo che Donnarumma l'avrebbe parato – le parole riportate da gazzetta.it – . Io do sempre tutto quello che ho per la squadra, ma purtroppo a volte non basta. Ho finito per sbagliare il rigore, e in quel momento mi è caduto il mondo addosso, perché volevo regalare la vittoria all'Italia. Per fortuna ..."

