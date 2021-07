Inter e Nike presentano la maglia home 21 22

Advertising

LorenzoRogato : RT @marifcinter: UFFICIALE - La nuova maglia Home, lanciata da Inter e Nike oggi, è caratterizzata da una trama a pelle di serpente in omag… - frances18806453 : @Inter Agli analisti del dipartimento vendite della @nike ecco a voi la vostra word cloud sulla… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: UFFICIALE - La nuova maglia Home, lanciata da Inter e Nike oggi, è caratterizzata da una trama a pelle di serpente in omag… - allonsystark : Video come sempre bello, ma cosa ci voleva a mettere più nero, ma chi è che ruba lo stipendio alla Nike, facendo un… - MatteoCiofi : @Inter L' ostinazione di Nike nel fare cose disgustose sulla prima maglia merita veramente una spiegazione. Anche q… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nike

presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione 2021 - 22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ritorno dello stemma tricolore dopo la vittoria del ...Un video molto avvolgente, con il serpente nerazzurro che si prende Castello Sforzesco e la zona alla moda dove sorge la nuova sede. Cosìhanno lanciato la nuova prima maglia per la stagione che scatterà il 22 agosto. La novità più bella per i tifosi è il ritorno dello scudetto, posizionato al centro, tra i loghi di sponsor ...The new skin of Milano, il Biscione cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter per la nuova stagione sportiva. Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione 2021-22 ...Eccola, la nuova prima maglia dell'Inter per la stagione 2021-22. La nuova divisa nerazzurra conferma le anticipazioni sul tema del serpente ...