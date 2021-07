India | ' provocazione cinese in Ladakh contro Dalai Lama'

(Di martedì 13 luglio 2021) Militari cinesi hanno cercato di interrompere le celebrazioni per il compleanno del, il leader spirituale del buddismo tibetano, in, in un villaggio che si trova lungo la linea di ...

... il leader spirituale del buddismo tibetano, in Ladakh, in un villaggio che si trova lungo la linea di controllo effettiva (Lac), l'area di confine contesa tra India e Cina. Lo riferiscono i media ...