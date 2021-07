Il Policlinico San Pietro è interamente Covid free: non succedeva da 9 mesi (Di martedì 13 luglio 2021) Il Policlinico San Pietro è di nuovo Covid free dopo quasi nove mesi in prima linea per fronteggiare la seconda e la terza ondata della pandemia da Covid 19. Un momento tanto atteso che finalmente, dopo più di 260 giorni, è arrivato. La speranza ora è poter mettere davvero la parola fine, anche se la guardia deve rimanere ancora alta. Era il 21 ottobre quando, dopo la parentesi estiva, il reparto Covid del Policlinico ha riaperto le porte per accogliere nuovamente pazienti Covid positivi. “Sono stati mesi molto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021) IlSanè di nuovodopo quasi novein prima linea per fronteggiare la seconda e la terza ondata della pandemia da19. Un momento tanto atteso che finalmente, dopo più di 260 giorni, è arrivato. La speranza ora è poter mettere davvero la parola fine, anche se la guardia deve rimanere ancora alta. Era il 21 ottobre quando, dopo la parentesi estiva, il repartodelha riaperto le porte per accogliere nuovamente pazientipositivi. “Sono statimolto ...

Advertising

Giogio47658624 : RT @NelloAng: La #ciclabile di via della Pineta Sacchetti a #Roma è importantissima. Con questi 500 metri, si crea una rete di 9 km di cic… - primula_65 : RT @NelloAng: La #ciclabile di via della Pineta Sacchetti a #Roma è importantissima. Con questi 500 metri, si crea una rete di 9 km di cic… - roby_italy_51 : RT @NelloAng: La #ciclabile di via della Pineta Sacchetti a #Roma è importantissima. Con questi 500 metri, si crea una rete di 9 km di cic… - BabbaiFabry : RT @NelloAng: La #ciclabile di via della Pineta Sacchetti a #Roma è importantissima. Con questi 500 metri, si crea una rete di 9 km di cic… - lucialeone70 : RT @NelloAng: La #ciclabile di via della Pineta Sacchetti a #Roma è importantissima. Con questi 500 metri, si crea una rete di 9 km di cic… -