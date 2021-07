Green Pass per i locali pubblici, l'ipotesi sul tavolo del Cts (Di martedì 13 luglio 2021) Solo chi è vaccinato potrà entrare, per esempio, nei ristoranti o nei bar al chiuso. Il Green Pass modello francese, quindi non solo per i viaggi all’estero ma con un’estensione del suo utilizzo, piace al Comitato tecnico scientifico italiano e al ministero della Salute Roberto Speranza, ma non è affatto gradito alla Lega e a Fratelli d’Italia che sono tornati a fare asse. “Tampone o Green Pass per entrare in un bar o in un ristorante? Ma non scherziamo”, dice Matteo Salvini. Comunque sia gli scienziati, che affiancano il governo nelle decisioni, a breve si riuniranno con l’idea di modificare le regole alla luce ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Solo chi è vaccinato potrà entrare, per esempio, nei ristoranti o nei bar al chiuso. Ilmodello francese, quindi non solo per i viaggi all’estero ma con un’estensione del suo utilizzo, piace al Comitato tecnico scientifico italiano e al ministero della Salute Roberto Speranza, ma non è affatto gradito alla Lega e a Fratelli d’Italia che sono tornati a fare asse. “Tampone oper entrare in un bar o in un ristorante? Ma non scherziamo”, dice Matteo Salvini. Comunque sia gli scienziati, che affiancano il governo nelle decisioni, a breve si riuniranno con l’idea di modificare le regole alla luce ...

