Glitchpunk è GTA old school che incontra Cyberpunk e ha una data di uscita in accesso anticipato

Attraverso un comunicato stampa, Daedalic Entertainment, è lieto di annunciare che Glitchpunk, un gioco a tema Cyberpunk con l'atmosfera di GTA old school, entrerà in accesso anticipato su Steam l'11 agosto 2021. Con il suo gameplay, Glitchpunk entusiasmerà tutti coloro che sono alla ricerca di azioni adrenaliniche e sparatorie dirompenti delineate da un'estetica Cyberpunk. Ispirato ai classici del genere, è un gioco d'azione con vista dall'alto avvolto dai contorni al neon del suo mantello avveniristico. I giocatori avranno ampia scelta tra armi da fuoco, armi da mischia ...

