Genova, Il Corriere Mercantile torna in edicola con un numero speciale (Di martedì 13 luglio 2021) Accadrà giovedì prossimo, 15 luglio, a 6 anni di distanza dalla cessazione delle pubblicazioni della storica testata genovese e della sua 'sorella', la Gazzetta del Lunedì, con un numero speciale che ... Leggi su albengacorsara (Di martedì 13 luglio 2021) Accadrà giovedì prossimo, 15 luglio, a 6 anni di distanza dalla cessazione delle pubblicazioni della storica testata genovese e della sua 'sorella', la Gazzetta del Lunedì, con unche ...

Advertising

genovanewsgaia : Dal 15 luglio solo per qualche giorno - gaiaitaliacomlo : Torna in edicola “Il Corriere Mercantile”- - Corriere : Vent’anni fa, la Diaz quel che resta di Genova - delbuonosilvio : Se dei #liguri sono bloccati nel mondo per Covid le nostre autorità sono invitate a darsi da fare per il rientro e… - Brandolf11 : RT @danilodebiasio: Oggi sul @corriere un pericoloso estremista come Valerio Onida traccia un parallelo storico tra i fatti di #Genova e la… -