Figliuolo su terza dose e Green pass. Sui vaccini: "Dobbiamo intercettare i cosiddetti indecisi" (Di martedì 13 luglio 2021) L'estate è entrata nel vivo e anche le vacanze degli italiani con la preoccupazione della macchina della vaccinazione che potrebbe incagliarsi sui richiami della seconda dose. Il Covid, e soprattutto la variante Delta, non arrestano la corsa e l'Europa cerca di attrezzarsi. Intanto Figliuolo pensa anche alla possibilità della terza dose. Figliuolo: terza dose di vaccino nell'aria "Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma noi siamo attrezzati", a rivelarlo è il ...

