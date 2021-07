Ezio Greggio cuore d’oro: il suo gesto salverà centinaia di bambini (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ezio Greggio in silenzio compie un gesto bellissimo che ha fatto commuovere tutti i suoi fan: il conduttore di Striscia La Notizia dal cuore d’oro. Ezio Greggio ha sempre dimostrato di essere non soltanto un bravissimo conduttore, che da anni vediamo a Striscia La Notizia, ma è anche e soprattutto una persona davvero molto sensibile Leggi su youmovies (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in silenzio compie unbellissimo che ha fatto commuovere tutti i suoi fan: il conduttore di Striscia La Notizia dalha sempre dimostrato di essere non soltanto un bravissimo conduttore, che da anni vediamo a Striscia La Notizia, ma è anche e soprattutto una persona davvero molto sensibile

Advertising

plenilounio : gigi proietti qui in cosplay di ezio greggio - LucaIelmini : @eclipsedlunatic Ezio Greggio davanti a tutti - franco_sala : @davide_vecchi mi seguono gli amici grandi giornalisti e conduttori Nicola Porro , Mario Giodano , Veronica Gentili… - news_rimini : Da Ezio Greggio e Marlù una nuova culla per la TIN dell’Infermi - R1NGHIO : The Economist che cita Ezio Greggio... -