Europei 2021, la UEFA apre un’inchiesta sull’Inghilterra dopo la Finale, rischio porte chiuse per le prossime partite (Di martedì 13 luglio 2021) dopo la sconfitta sul campo nella Finale degli Europei di calcio 2021, l’Inghilterra si appresta ad affrontare il secondo ko inerente al match di Wembley. In questo caso non c’entra l’Italia del CT Roberto Mancini, nel prossimo appuntamento, infatti, la Nazionale dei Tre Leoni se la dovrà vedere direttamente contro la UEFA. Il massimo organo calcistico continentale, infatti, ha aperto una indagine per quanto accaduto prima, durante e dopo l’ultimo atto di Euro 2021. dopo la multa già ricevuta per quanto accaduto nel corso della semiFinale ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)la sconfitta sul campo nelladeglidi calcio, l’Inghilterra si appresta ad affrontare il secondo ko inerente al match di Wembley. In questo caso non c’entra l’Italia del CT Roberto Mancini, nel prossimo appuntamento, infatti, la Nazionale dei Tre Leoni se la dovrà vedere direttamente contro la. Il massimo organo calcistico continentale, infatti, ha aperto una indagine per quanto accaduto prima, durante el’ultimo atto di Eurola multa già ricevuta per quanto accaduto nel corso della semi...

