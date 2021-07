Decreto su grandi navi a Venezia oggi in Cdm (Di martedì 13 luglio 2021) Il Decreto per le grandi navi a Venezia dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali, secondo le quali sarebbe pronto ad essere varato il pacchetto di misure per allontanare da Venezia le grandi navi e allo stesso tempo tutelare i lavoratori coinvolti. L’Unesco ha minacciato l’esclusione di Venezia dai patrimoni se non verranno allontanate le grandi navi dalla Laguna. Tra le soluzioni possibili, c’è il blocco da subito del passaggio dei colossi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Ilper ledovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali, secondo le quali sarebbe pronto ad essere varato il pacchetto di misure per allontanare dalee allo stesso tempo tutelare i lavoratori coinvolti. L’Unesco ha minacciato l’esclusione didai patrimoni se non verranno allontanate ledalla Laguna. Tra le soluzioni possibili, c’è il blocco da subito del passaggio dei colossi ...

