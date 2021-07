Ddl Zan, “clima incandescente” in Senato: Casellati convoca capigruppo (Di martedì 13 luglio 2021) “Sospendo l’Aula e convoco immediatamente la capigruppo”. Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al termine di un primo giro di interventi dei Senatori sul ddl Zan. La sospensione potrebbe servire anche a rasserenare gli animi, visto il clima acceso che in Aula ha visto contrapporsi le forze del centrodestra, che chiedono di cercare ancora una ipotesi di accordo per le modifiche al testo e Pd-Leu e M5S che chiedono di procedere con il ddl originario. “Gli europei di calcio li abbiamo già vinti, non voglio un clima da stadio in quest’aula”, aveva detto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) “Sospendo l’Aula e convoco immediatamente la”. Così la presidente del, Elisabetta, al termine di un primo giro di interventi deiri sul ddl Zan. La sospensione potrebbe servire anche a rasserenare gli animi, visto ilacceso che in Aula ha visto contrapporsi le forze del centrodestra, che chiedono di cercare ancora una ipotesi di accordo per le modifiche al testo e Pd-Leu e M5S che chiedono di procedere con il ddl originario. “Gli europei di calcio li abbiamo già vinti, non voglio unda stadio in quest’aula”, aveva detto ...

