Ddl Zan avanza in clima incandescente, Senato respinge pregiudiziali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zan avanza a fatica nell'aula del Senato e prima di una settimana non si capirà il suo destino. L'assemblea di palazzo Madama ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d'Italia e Lega: i contrari sono stati 136, i favorevoli 124, 4 gli astenuti. Uno scarto di 12 voti, vicino agli 11 della scorsa settimana con cui si è approvata la calendarizzazione della legge bloccata da mesi in commissione Giustizia. A carte scoperte, insomma, gli equilibri restano più o meno gli stessi anche se oggi erano assenti dieci M5s e tre del Pd. Restano determinanti i 17 Senatori di Italia Viva, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il ddl Zana fatica nell'aula dele prima di una settimana non si capirà il suo destino. L'assemblea di palazzo Madama ha respinto le questionidi costituzionalità presentate da Fratelli d'Italia e Lega: i contrari sono stati 136, i favorevoli 124, 4 gli astenuti. Uno scarto di 12 voti, vicino agli 11 della scorsa settimana con cui si è approvata la calendarizzazione della legge bloccata da mesi in commissione Giustizia. A carte scoperte, insomma, gli equilibri restano più o meno gli stessi anche se oggi erano assenti dieci M5s e tre del Pd. Restano determinanti i 17ri di Italia Viva, ...

