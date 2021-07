Cuneo | madre e figlio muoiono nella loro panetteria per una perdita di gas

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 13 luglio 2021) C’è chi la domenica riposa, soprattutto se la sera si disputa per l’Italia una partita così importante come la finale degli europei, ma per Bruno Manuello, 47 anni domani, ed Ernesta Boglio, 79 anni, non è stato così. Come ogni mattina,, conosciuto anche per il suo impegno di volontariato alla Croce Rossa di Mondovì, si sono alzati per andare a lavorare allaManuello, negozio pure di generi alimentari avviato dal marito e padre dei due e deceduto qualche anno fa, ma ieri un forno a gas perè stato fatale. Sono morti consumati, molto probabilmente, dalla continua, ma impercettibile, esalazione ...