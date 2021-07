Così Borghi e Bagnai diventano alfieri di Draghi e rinnegano l'eurexit (Di martedì 13 luglio 2021) A evidenziare la stranezza c’ha pensato Luigi Marattin. Che dopo un paio d’ore di dibattito, ha indicato lo strappo nel cielo di carta: “Beh, se siamo qui a discutere di quali regole fiscali servano per l’euro, abbiamo stabilito che nell’euro dobbiamo restare e che la tesi per cui ognuno fa il deficit che vuole tanto poi ci pensa la Bce è andata in pensione. E mi sembrano novità sostanziali, per qualcuno”. L’ha detto, il deputato renziano, guardando negli occhi Claudio Borghi e Alberto Bagnai, e lanciando una mezza occhiata anche a Laura Castelli. Tutta gente che la tentazione dell’eurexit l’ha coccolata non poco. E se per la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 luglio 2021) A evidenziare la stranezza c’ha pensato Luigi Marattin. Che dopo un paio d’ore di dibattito, ha indicato lo strappo nel cielo di carta: “Beh, se siamo qui a discutere di quali regole fiscali servano per l’euro, abbiamo stabilito che nell’euro dobbiamo restare e che la tesi per cui ognuno fa il deficit che vuole tanto poi ci pensa la Bce è andata in pensione. E mi sembrano novità sostanziali, per qualcuno”. L’ha detto, il deputato renziano, guardando negli occhi Claudioe Alberto, e lanciando una mezza occhiata anche a Laura Castelli. Tutta gente che la tentazione dell’l’ha coccolata non poco. E se per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Borghi Così Borghi e Bagnai diventano alfieri di Draghi e rinnegano l'eurexit Da 'quella parola che non pronuncio' alle metafore dei pesci e del mare salato. Così i due teorici del ritorno alla lira, insieme ai colleghi leghisti Zanni e Rinaldi, rimuovono l'...Claudio Borghi ...

Così Borghi e Bagnai diventano alfieri di Draghi e rinnegano l'eurexit Il Foglio Da 'quella parola che non pronuncio' alle metafore dei pesci e del mare salato.i due teorici del ritorno alla lira, insieme ai colleghi leghisti Zanni e Rinaldi, rimuovono l'...Claudio...