Bus in fiamme in galleria: autista rischia la vita e salva 25 bambini a Lecco (Di martedì 13 luglio 2021) Ha salvato da una fine spaventosa i 25 bambini a bordo di autobus che ha preso fuoco in galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Hato da una fine spaventosa i 25a bordo di autobus che ha preso fuoco inlungo la corsia nord della Superstrada 36 che collegaalla provincia di Sondrio. L'incidente...

Advertising

messveneto : Bus prende fuoco in una galleria nel Lecchese, l’autista eroe salva i 25 bambini a bordo: I piccoli sono stati fatt… - cavalierebianc5 : RT @Libero_official: Un gesto eroico, prontezza e coraggio: mettendo a rischio la propria vita, l'autista-eroe ha salvato 25 bimbi a bordo… - peppesava : RT @Ragusanews: Bus in fiamme con 25 bambini a bordo, l’autista li salva tutti VIDEO - Libero_official : Un gesto eroico, prontezza e coraggio: mettendo a rischio la propria vita, l'autista-eroe ha salvato 25 bimbi a bor… - Ragusanews : Bus in fiamme con 25 bambini a bordo, l’autista li salva tutti VIDEO -