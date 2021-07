Bus in fiamme: autista eroe salva 25 ragazzini. Sette in ospedale per accertamenti (Di martedì 13 luglio 2021) Sette giovani sono stati trasportati al pronto soccorso di Lecco per accertamenti in codice verde a causa dell’inalazione del fumo: tre quattordicenni, tre quindicenni e un sedicenne». Lo scrive in... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 luglio 2021)giovani sono stati trasportati al pronto soccorso di Lecco perin codice verde a causa dell’inalazione del fumo: tre quattordicenni, tre quindicenni e un sedicenne». Lo scrive in...

